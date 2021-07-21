В среду температура воздуха в Петербурге упадет до +21 градуса

В Санкт-Петербурге, 21 июля, ожидается понижение температуры воздуха. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook сообщил, что на погоду будет влиять гребень антициклона, который придет с запада. Осадков не ожидается, за исключением востока и юго-востока Ленинградской области.

Синоптик отметил, что в среду, температура воздуха будет составлять от +19 до +21 градуса по Цельсию. В Ленобласти столбики термометра будут показывать +17…+22 градуса.

Ожидается северо-западный ветер, скорость порывов которого составит 5-10 метров в секунду. В течение дня атмосферное давление будет расти, но медленно и составит примерно 759 мм рт. ст.