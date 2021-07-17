В воскресенье в Петербурге начнутся долгожданные дожди

В пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в ночь с 17 на 18 июля в Северной столице ожидается малооблачная погода без осадков. Однако к вечеру воскресенья ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Ночью температура воздуха будет составлять от +17 до +19 градусов по Цельсию, а днем столбики термометра поднимутся до отметки в 29-31 градус тепла. Ожидается южный и юго-западный ветер, скорость которого будет составлять от 6 до 12 метров в секунду.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что профессор РГГМУ Валерий Малинин заявил о том, что в ближайшие дни не стоит ждать осадков и дождей.