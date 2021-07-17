В ближайшие выходные в Петербурге снова наступит аномальная жара

В Санкт-Петербурге все еще продолжается аномальная жара, и выходные не станут исключением.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие выходные в Северной столице среднесуточная температура воздуха превысит климатическую норму на 7 градусов или даже больше.

Спасатели напоминают петербуржцам о соблюдении питьевого режима. Человеку в аномальную жару примерно нужно выпивать 2 литра воды, и пить ее даже когда не очень хочется пить.