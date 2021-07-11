В воскресенье в Петербурге ожидается жара и грозы

В воскресенье, 11 июля, в Санкт-Петербурге снова ожидается аномальная жара. Однако днем синоптики обещают кратковременные дожди и грозы. В ГУ МЧС России по региону и Ленинградской области сообщили, что среднесуточная температура превысит климатическую норму на 7-10 градусов.

Также в ведомстве отметили, что в последний день недели температура воздуха будет составлять от +31 до +33 градусов по Цельсию.

Ожидается южный ветер, скорость порывов которого будет составлять от 2 до 7 метров в секунду. Ближе к вечеру начнет дуть западный ветер. Его скорость увеличится до 5-10 метро в секунду. В течение дня атмосферное давление не будет сильно меняться.