Спасатели предупредили петербуржцев об ухудшении погоды в ближайшие дни

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на данный ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщило, что с 7 по 12 июля ожидается ухудшение погоды.

Ожидается, что температура воздуха в этот период ожидается в пределах от +24 до +28 градусов по Цельсию. Это на 7-10 градусов выше климатической нормы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что температура воздуха в Северной столице июне побила все рекорды. Местами столбик термометра достигал отметки в +34 градуса. Поэтому спасатели напомнили жителям Петербурга об обильном питье.