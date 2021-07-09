У красноруких тамаринов Марика и Игритт в Ленинградском зоопарке появилось потомство

В официальной группе Ленинградского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, что краснорукие тамарины Игритт и Марик стали родителями. Сообщается, что 2 малыша появилось на свет 14 мая около 18:00.

На данный момент детеныши постоянно находятся рядом с родителями: мама кормит их молоком, а папа катает на спине.

«Сегодня мы приоткроем для вас «закулисье» нашего зоопарка и покажем двух совсем крошечных детёнышей красноруких тамаринов – первый выводок самца Марика и самочки Игритт! Пока они не представлены публике и живут всей семьей в вольерах, скрытых от глаз посетителей», — сообщили в посте.

На данный момент пол малышей определить невозможно, соответственно, имена пока им не раздали. Также в зоопарке сообщили, что маленькие тамарины сейчас размером с крупный персик.

Кроме того, напомним, что недавно у лебедей-шипунов Руслана и Людмилы, которые находятся на Пискаревском кладбище, на свет появилось 4 птенца.