В пятницу в Петербург придут дожди и грозы

В Санкт-Петербурге, утром, в пятницу, 9 июля, жители Северной столицы наблюдали пасмурное небо, впервые за долгое время. Однако жара в городе до сих пор не спадает. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что невысокая температура в Петербурге задержится ненадолго.

«На погоду в Северной столице окажет влияние скользящий у границ региона атмосферный фронт. Во второй половине дня он станет причиной локальных и кратковременных дождей, и гроз. При этом температурный фон немного понизится», — заявил синоптик.

Невысокую температуру петербуржцы ощутили только утром, когда столбик термометра показывал около 23 градусов по Цельсию. Однако же днем снова наступит жара, и температура воздуха будет составлять от +29 до +31 градуса.

Отметим, что ближайшие 3 дня в городе на Неве ожидается рекордная температура —до 34 градусов.