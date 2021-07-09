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В пятницу в Петербург придут дожди и грозы

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© Фото: baltphoto.ru

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Температура воздуха днем останется высокой — 29-31 градус тепла.

В Санкт-Петербурге, утром, в пятницу, 9 июля, жители Северной столицы наблюдали пасмурное небо, впервые за долгое время. Однако жара в городе до сих пор не спадает. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что невысокая температура в Петербурге задержится ненадолго.

«На погоду в Северной столице окажет влияние скользящий у границ региона атмосферный фронт. Во второй половине дня он станет причиной локальных и кратковременных дождей, и гроз. При этом температурный фон немного понизится», — заявил синоптик.

Невысокую температуру петербуржцы ощутили только утром, когда столбик термометра показывал около 23 градусов по Цельсию. Однако же днем снова наступит жара, и температура воздуха будет составлять от +29 до +31 градуса.

Отметим, что ближайшие 3 дня в городе на Неве ожидается рекордная температура —до 34 градусов.

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