Во вторник температура воздуха в Петербурге достигнет +32 градусов

В Санкт-Петербурге вновь начинается аномальная жара. Так, во вторник, 6 июля, в Северной столице температура воздуха днем поднимется до +32 градусов по Цельсию.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что на такую жару окажет влияние периферия обширного антициклона, который уберет с неба над городом почти все облака. Осадков в этот день ждать не придется.

Также стоит отметить, что в Ленинградской области тоже ожидается жаркая погода. Там столбики термометра покажут +32 градуса. Ожидается юго-восточный ветер, скорость которого составит 8 метров в секунду.

В течение дня атмосферное давление почти не будет меняться и составит 763 мм ртутного столба.