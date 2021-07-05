Петербуржцев вновь ждет аномальная жара

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале сообщил, что в понедельник, 5 июля, в Санкт-Петербурге вновь начнется аномальная жара. В этот день температура воздуха может достигнуть +30 градусов по Цельсию.

«Синоптическая ситуация в Северной столице по-прежнему будет формироваться под влиянием антициклона, медленно выходящего с севера в центральную часть европейской России», — заявил синоптик.

Также он отметил, что из-за антициклона в городе вновь наступит сухая погода, а температурный фон окажется на 5-6 градусов выше климатической нормы. Днем в Петербурге воздух прогреется до +31 градуса, а в Ленинградской области — до +32.

Таким образом, Северная столица в июле вновь побьет еще один температурный рекорд, который был поставлен 80 лет назад. Тогда столбик термометра достиг отметки в 31,8 градусов.