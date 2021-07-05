У лебедей-шипунов Руслана и Людмилы на Пискаревском кладбище пополнение

В Санкт-Петербурге в большом пруду на Пискаревском кладбище у лебедей-шипунов Руслана и Людмилы пополнение. Биолог Павел Глазков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил, что у птиц родилось четыре птенца.

«Птенцы сейчас покрыты нежно-серым пухом. Осенью птенцы размером будут как их взрослые родители, но оперение их пока еще будет грязно-серое (вспомним сказку про «гадкого утенка»)», — сообщил эксперт. Также он добавил, что к концу второго года жизни у птенцов только голова и шея остаются серыми, а королевским снежно-белым оперение кликуна становится только на третий год жизни.

Также Глазков отметил, что Руслана и Людмилу держат в большом пруду как декоративных птиц, потому что только этот вид легко уживается с человеком.