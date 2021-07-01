В пятницу в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода и без осадков

В пятницу, 2 июля, в Санкт-Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, но без существенных осадков.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что завтра в Северной столице температура воздуха днем будет составлять от +24 до +26 градусов по Цельсию, а ночью – от +15 до +17.

Кроме того, стоит отметить, что 2 июля в городе ожидается умеренный северо-восточный ветер. В течение дня атмосферное давление будет слабо повышаться.

Отметим, что ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ближайшие 3 дня в Северной столице ожидается сухая и теплая погода без осадков.