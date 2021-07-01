В ближайшие три дня в Петербурге сохранится солнечная и сухая погода

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook сообщил, что в четверг, 1 июня, в Санкт-Петербурге ожидается сухая и теплая погода без осадков.

«Сегодня, 1 июля, на погоду Северной столицы окажет влияние гребень антициклона. Усиливаясь с севера, он уменьшит плотность облаков и до минимума понизит вероятность дождей. При этом ветры северных румбов слегка ограничат дневной прогрев», — заявил синоптик.

Сегодня температура воздуха будет составлять от +24 до +26 градусов по Цельсию. Ожидается северо-восточный ветер, скорость порывов которого будет достигать 4-9 метров в секунду.

Также отметим, что в ближайшие 3 дня в Северной столице ожидается такая же погода, и примерная температура в эти дни будет составлять 27-29 градусов.