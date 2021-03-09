В Петербурге проверили качество воды и уровень радиации

Роспотребнадзор получил хорошие результаты по пробам воды и уровню радиации в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в управлении ведомства по Северной столице.

Проверке по различным показателям подверглась вода из распределительной сети. Эксперты выяснили, что качество воды «Водоканала» соответствует санитарно-гигиеническим требованиям по всем показателям. Так, 97% проб питьевой воды были положительными.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора проверили качество атмосферного воздуха в 73 точках города. Воздух также признали пригодным и не вредным для здоровья.

Измерялся также уровень шума от самолетов и вертолетов в разных районах Петербурга. Везде он был признан допустимым.