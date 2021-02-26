Дудергофский канал снова запенился

Жители Красносельского района заметили на поверхности Дудергофского канала пену. Очевидцы опубликовали видео происшествия утром в пятницу в соцсетях.

В "Водоканале" отметили, что знают о происшествии. Специалисты службы и комитета по природопользованию выехали на место случившегося.

Также у Дудергофки работают специалисты Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, так как река находится в их ведении - и впадает в запенившийся канал.

Как писал Санкт-Петербург.ру, 24 декабря на Дудергофском канале также заметили пену на поверхности воды. Тогда ветер разнес ее по Петергофскому шоссе. Причины произошедшего так и не удалось установить.