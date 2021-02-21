Землянам пообещали голод через 40 лет, если они не решат проблему с дефицитом фосфора

В обозримом будущем человечество может столкнуться с острым дефицитом фосфора. Об этом предупредили ученые из Великобритании и Дании.

Фосфор нужен для производства сельскохозяйственных продуктов - из него делают удобрения.

Причиной дефицита фосфора стало его нерациональное использование, которое за последние полвека возросло в 50 раз. Тонны удобрений активно вымываются в Мировой океан.

Исследователи предупреждают, что с такими темпами производства удобрений запасов фосфора хватит в худшем случае всего на 40 лет, в лучшем – на 80 лет.

Ученые говорят, что меры для предотвращения "фосфорного кризиса" нужно принять уже сейчас. В частности, можно создавать способы повторного использования фосфора.