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В Госдуме могут посоветовать регионам мониторить численность безнадзорных животных

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© Фото: Baltphoto

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Проект постановления с рекомендациями регионам по созданию системы мониторинга численности безнадзорных животных создали в рабочей группе Госдумы по разработке предложений по совершенствованию законодательства об ответственном обращении с животными. С таким заявлением выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в ходе заседания группы.

Как пишет Mash City, парламентарии также могут ввести штрафы за выброшенных домашних животных. Они могут достигать 30 тысяч рублей. За укусы домашними животными владельцев предлагается штрафовать на 200 тысяч рублей.

Владимир Бурматов отметил, что численность безнадзорных животных в настоящее время определена только в трех-четырех регионах России.

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