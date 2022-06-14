Ливни и сильный ветер испортят погоду в Петербурге в среду

В среду, 15 июня, в Петербурге ожидается сложная метеорологическая обстановка. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» пройдут дожди, которые естами превратятся в настоящие ливни.
Возможно усиление ветра. Местами скорость его порывов может достигать 15 метров в секунду.
В региональном управлении МЧС напомнили водителям о необходимости соблюдать осторожность из-за возрастающего при сложных метеорологических условиях риска ДТП. Сильный ветер также может угрожать нормальной работе некоторых объектов инфраструктуры.
Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Северной столице пообещали два дождливых дня, за которые на город может вылиться половина июньской месячной нормы осадков.