Дождливые +20 ожидаются в Петербурге во вторник

Во вторник, 14 июня, в Петербурге будет облачно. В дневные часы пройдут дожди. Температура воздуха составит от +18 до +20 градусов.

Восточный и северо-восточный ветер будет дуть умеренно. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться. В утренние часы оно составляет 757 миллиметров ртутного столба.

В среду, 15 июня, в Петербурге будет прохладнее. Воздух прогреется не более, чем до +18 градусов. Ночью возможны грозы. В среду, 15 июня, погода будет похожей, но снова потеплеет до +20 градусов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что синоптик пообещал половину месячной июньской нормы осадков за три ближайших дня. За погоду в городе будет отвечать циклонический вихрь.