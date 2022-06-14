Волонтеры Петербурга спустили с деревьев на землю полторы сотни котиков

За пять месяцев текущего года волонтеры петербургской организации «КОШКИСПАС» помогли 149 котам. Как сообщает Neva.Today, 13 из них пришлось снимать с деревьев за первую неделю июня.

В рейтинге заявок в «КОШКИСПАС» лидируют именно деревья, которые являются излюбленными местами котов. Руководитель службы Татьяна Скородумова отметила, что на втором месте вентиляционные шахты и различные элементы зданий. Часто котов вызволяют также из колодцев и люков.

Всего с начала года служба получила 507 вызовов. В 409 случаях помощь требовалась именно кошкам. Еще в 82 случаях в беду попали птицы, а в 10 — собакам. Обращались в службу также по поводу других животных.

Служба «КОШКИСПАС» является подразделением подразделения движения добровольных спасателей «Экстремум» и была создана в 2009 году. Татьяна Скородумова отмечает, что за годы работы сотрудники видели немало курьезных случаев.

Например, сотрудники службы получали много вызовов по поводу кота, который сидел на дереве на перекрестке двух улиц. Сотрудники выехали и сняли кота, но звонки на этом не закончились. Оказалось, что в 50 метрах от первого на другом дереве сидел еще один кот. В итоге его тоже благополучно сняли с дерева. За время работы «КОШКИСПАСА» случаев, когда коты так кучно сидели на деревьях было всего два.