Эксперт рассказали, в каких районах Ленобласти выше риск встретить медведя

Около трех тысяч бурых медведей живет в лесах Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

Меньше всего риск встретить бурого медведя во Всеволожском, Кировском, Ломоносовском районах, так как там обитает меньше особей.

Больше всего бурых медведей живет в Лодейнопольском, Подпорожском и Тихвинском районах Ленинградской области. Звери смертельно опасны, поэтому жителям региона напомнили об осторожности. Уточняется, что если популяция бурых медведей слишком увеличивается, ведомство может принять решение об отстреле нескольких особей, чтобы обеспечить безопасность людей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что медведи проснулись после зимней спячки в начале апреля.