По петербургскому заказнику прогуливалась пантера

Пантеру обнаружили в природном заказнике «Южное побережье Невской губы» сотрудники петербургской прокуратуры. Оказалось, что животное привез туда его владелец.

Как пишет Neva.Today, пантеру незаконно использовали для проведения фотосессий. Проводившим проверку специалистам Северо-Западного Межрегионального управления по надзору в сфере природопользования, Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, а также сотрудникам органов внутренних дел мужчина предъявил только лицензию на право содержания животного в зоопарках вне Петербурга. Ветеринарных сопроводительных документов на пантеру у её хозяина при себе не было.

Теперь животное могут изъять у владельца. На него составили протокол об административном правонарушении.