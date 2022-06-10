Более тысячи петербуржцев пострадали от клещей за неделю

В Петербурге за прошедшею неделю — с 3 по 9 июня — за медицинской помощью обратились более 1,2 тысячи горожан, которых укусили клещи. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, 158 случаев присасывания членистоногих зарегистрировали прямо в черте города.

Лидерами по числу укусов стали Пушкинский и Курортный районы. В каждом из них пострадало по 40 человек.

За неделю было зарегистрировано два случая клещевого энцефалита. Иксодовым боррелиозом заболели пять человек. Один из пострадавших — ребенок.

Продолжается вакцинация горожан от клещевого энцефалита. В период с 1 января по 2 июня текущего года вакцину получили 33 654 человека.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербурге определили районы города с наиболее активными клещами.