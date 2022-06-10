Летучие мыши вышли из долгой зимней спячки в окрестностях Петербурга

В Петербурге и Ленинградской области заметили летучих мышей, которые вышли из длительной зимней спячки. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управлении Росприроднадзора, животные провели в ней около восьми месяцев.

Летучие мыши активны только в теплое время года. Их жилищами являются трещины в коре, а в городе приютом иногда становятся заброшенные здания.

Петербуржцев призвали не брать в руки и не кормить летучих мышей. Если животное каким-то образом заберется в дом, прикасаться к мыши следует только в перчатках, а ловить его только с помощью полотенца.

При укусе летучей мыши важно обработать рану, а после обратиться к врачу. Животные могут переносчиками различных болезней.

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