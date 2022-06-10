Петербургские грибники хвастаются собранными подберезовиками

Грибной сезон в Петербурге идет полным ходом. Всё больше любителей сбора грибов отправляются в леса и многие возвращаются с богатым уловом.

Фотографиями лесного урожая горожане активно делятся в сообществе «Грибы и грибники СПб» в социальной сети «ВКонтакте». В четверг, 9 июня, удача улыбнулась грибникам в Невском и Колпинском районах Петербурга. В лесу они набрали подберезовиков.

Похожая ситуация и в Ленинградской области. В Выборгском районе грибнику удалось найти не менее десятка подберезовиков и подосиновиков.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что первые фотографии грибов этого года появились в сообществах петербургских грибников еще 5 июня. Кому то удалось найти редкие колосовики, а кому-то поживиться целой поляной подеберзовиков.