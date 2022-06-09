300 кг мусора собрали на берегу Финского залива во время плоггинг-забега

В Приморском районе Петербурга состоялся плоггинг-забег на берегу Финского залива. На старт вышли пять команд, которые очистили береговую линию от мусора.

В Финском заливе недавно стало на трех обитателей больше. Как сообщает ALLNW, в курортном районе состоялся выпуск трех серых тюленей, которые прошли реабилитацию в Фонде друзей балтийской нерпы.

Участники забега собрали 300 килограммов мусора. Как уточнили в администрации Приморского района на очистку примерно двух километров береговой линии им отвели около часа.

Плоггинг-забег — особый вид спортивных состязаний, где участники соревнуются не только в беге на определенную дистанцию, но и в уборке мусора на скорость.