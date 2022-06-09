Любимая ягода Петра Первого зацвела ко дню его рождения в Ленобласти

В лесах Ленинградской области заметили цветущую морошку. Фотографии растения опубликовал в своем сообществе «Каждой твари по паре» в социальной сети «ВКонтакте» биолог Павел Глазков.

Эксперт напомнил, что морошка зацвела как ко дню рождения Петра Великого. Император любил ягоду за её вкус и целебные свойства. Особым успехом при дворе пользовались морошковые квасы и морсы. Завершить трапезу император любил мороженым с морошкой. Именно тогда появилось название «царская ягода».

Этот не единственное прозвище морошки. Её также называют северным апельсином, торфяной ягодой, моховой смородиной, болотным янтарем и даже арктической малиной.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что этим летом в лесах ожидается богатый урожай черники.