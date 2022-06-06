Неделя в Петербурге начнется с +18 и без осадков

В понедельник, 6 июня, в Петербурге ожидается переменная облачность. Существенных осадков в дневные часы не будет.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха составит от +16 до +18 градусов. Западный и северо-западный ветер буде дуть умеренно. Атмосферное давление составляет 763 миллиметра ртутного столба и в течение дня изменится мало.

Во вторник в Петербурге ожидается до +22 градусов. Осадков также не будет.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на наступившей неделе в Северной столице существенно потеплеет — до +26 градусов. Правда продержится такая температура только один день — в среду. В остальное время погода будет близка к комфортным +20 градусам.