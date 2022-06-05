Специалисты назвали дату «дня экологического долга» в 2022 году

28 июля на Земле наступит так называемый день экологического долга. Точную дату назвали в пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России.

День экологического долга эксперты рассчитывают ежегодно. В эту дату заканчиваются ресурсы, которые планета способна воспроизвести за год. Таким образом с этого времени человечество начинает брать ресурсы как бы взаймы у будущих поколений.

В 2022 году день экологического долга наступит на один день раньше, чем годом ранее. Эксперты напомнили, что ежедневно человечество вырубает 27 тыс. га леса и производит 90,4 млн тонн двуокиси углерода, которая попадает в атмосферу. Во Всемирном фонде дикой природе для привлечения внимания к проблеме экологического долга проведут акцию, темой которой станет экотуризм.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в заказнике «Северное побережье Невской губы» по случаю Дня эколога выпустили в дикую природу четверых птиц.