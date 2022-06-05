До +19 и без осадков будет в Петербурге в воскресенье

В воскресенье, 5 июня, в Петербурге ожидается переменная облачность и обойдется без существенных осадков. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха днем составит от +17 до +19 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет дуть умеренно. Атмосферное давление составляет 761 миллиметр ртутного столба и в течение дня изменится мало.

Новая рабочая неделя в Петербурге также начнется без существенных осадков. Температура в понедельник, 6 июня, составит до +18 градусов. Во вторник в Петербурге существенно потеплеет — термометры покажут до +22 градусов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Северная столица перешла к новым нормам измерения погоды. Показатели температуры воздуха в городе повышаются на ежегодной основе.