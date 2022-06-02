Шесть экобоксов с опасными отходами украли в Петербурге за два месяца

За кражу экобоксов с опасными отходами может наступить уголовная ответственность. Об этом напомнил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» первый заместитель председателя комитета по природопользованию Александр Кучаев. Он уточнил, что всего за два месяца с улиц города исчезли шесть экобоксов.

Александр Кучаев призвал горожан звонить в полицию, если терминал забирает кто-либо не в форме ГУП Экострой. Он уточнил, что ящики забирают, чтобы сдать в металлолом. Однако это не просто кража. Опасные отходы, которые уже содержатся в экобоксе, злоумышленник не понесет в другой. Это означает, что они попадут в то место, в котором не должны находиться.

Как напомнил представитель комитета по природопользованию, квалифицировать унос экобокса можно не только как кражу. Это нарушение требований при обращении с опасными химическими отходами. За последнее в уголовном кодексе предусмотрена особая статья.