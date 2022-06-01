Петербургским тополям угрожают аллергики

Петербургские активисты беспокоятся за здоровье аллергиков и требуют вырубки всех тополей. Как пишет Neva.Today, петиция с таким требованием появилась на Change.org.

Авторы петиции напоминают, что пух не просто залетает в глаза и уши, но может провоцировать у горожан развитие аллергии. К тому же пух может стать причиной пожара, так как нередко побуждает подростков поджигать пушистые легкие клубочки из озорства.

Вспомнили авторы и об ущербе, который пух может нанести автомобилю. По их мнению, забиваясь в механизмы автомобиля он выводит их из строя. Причем компенсировать такой ущерб автолюбителям никто не будет.

Свою петицию против тополей активисты адресовали губернатору Петербурга Александру Беглову. Копию направили также председателю Законодательного собрания города Александру Бельскому.