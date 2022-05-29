Петербург ждет теплая и дождливая рабочая неделя

Неделя с 30 мая по 5 июня в Петербурге ожидается теплой. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», уже в понедельник в городе потеплеет до +20 градусов.

В среду температура воздуха составит до +19 градусов. Однако в остальные дни температура составит около +16 градусов.

Несмотря на тепло, предстоящую неделю сложно будет назвать сухой. Переменная облачность с периодическими дождями возможны в Петербурге почти все дни. Лучше всего запланировать прогулку на понедельник, так как он может стать единственным днем без осадков.

Ветер будет дуть с разной силой — от слабого до умеренного. Атмосферное давление будет держаться близко к отметке в 760 мм рт. ст.