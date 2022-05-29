Петербургские леса этим летом будут полны черники и комаров

В лесах Петербурга и Ленинградской области в этом году ожидается изобилие черники. Такой прогноз дал биолог Павел Глазков в группе «Каждой твари по паре» в социальной сети «Вконтакте» после своей прогулки по лесу во Всеволожском районе. Биолог даже предложил не ограничиваться проводимым в Петербурге Фестивалем корюшки. Его можно дополнить также Фестивалем черники.

Но не только богатый ягодный урожай ждет желающих прогуляться по лесу этим летом. Павел глазков отметил, что уже сейчас в лесу очень много комаров. Когда в Петербурге наконец потеплеет, их станет еще больше.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что отправившимся на прогулку по лесу в Гатчинском районе подросткам помогли выбраться спасатели.