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Петербургские леса этим летом будут полны черники и комаров

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© Фото: pixabay.com

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В лесах Петербурга и Ленинградской области в этом году ожидается изобилие черники. Такой прогноз дал биолог Павел Глазков в группе «Каждой твари по паре» в социальной сети «Вконтакте» после своей прогулки по лесу во Всеволожском районе. Биолог даже предложил не ограничиваться проводимым в Петербурге Фестивалем корюшки. Его можно дополнить также Фестивалем черники.

Но не только богатый ягодный урожай ждет желающих прогуляться по лесу этим летом. Павел глазков отметил, что уже сейчас в лесу очень много комаров. Когда в Петербурге наконец потеплеет, их станет еще больше.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что отправившимся на прогулку по лесу в Гатчинском районе подросткам помогли выбраться спасатели.

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