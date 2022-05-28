Финском заливе посчитали тюленей

Авиаучет балтийского серого тюленя прошел в акватории Финского залива. Как сообщили в «Фонде друзей балтийской нерпы», учет проходил 23-24 мая по всему Балтийскому морю. В нем принимали участие одновременно и российские, и зарубежные исследователи.

Тюлени в конце мая переживают линьку, поэтому учет их численности провести проще, так как ластоногие находятся на камнях над поверхностью воды. В фонде отметили, что в российской части залива насчитали от 1500 до 2000 серых тюленей. Эту информацию будут уточнять и перепроверять.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на Октябрьской набережной спасли детеныша нерпы от чаек.