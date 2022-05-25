Муниципалитеты утратили право устанавливать контейнеры для мусора в Петербурге

аконодательное собрание приняло в третьем чтении законопроект, который лишает ряда полномочий городские муниципалитеты. В частности, последние утратили право устанавливать контейнерные площадки для мусора.

Согласно новому распределению полномочий, устанавливать контейнеры будут органы исполнительной власти. Они же теперь отвечают за ведение реестра всех городских контейнерных площадок и их содержание.

Данный закон вступает в силу с 1 января 2023 года.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Северной столице собираются построить пять современных комплексов глубокой переработки отходов. В настоящий момент в городе используют 4,5 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора.