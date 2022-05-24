В Петербург придет тепло, но ненадолго

В Петербурге ожидается долгожданное потепление. Как сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов, в среду, 25 мая, температура может впервые в это году добраться до отметки в +20 градусов.

Но на долгое потепление петербуржцам рассчитывать не стоит — куртки и возможно даже зонты снова понадобятся уже очень скоро. Вот второй половине недели в город придет очередной циклон. Поэтому в День города температура не превысит +15 градусов.

На выходных циклон также окажет влияние на погоду в Северной столице. Температура вернется к привычным нынешней весной +14 градусам.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что во вторник в Петербурге будет до +17 градусов.