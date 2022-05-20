Число покусанных клещами петербуржцев за неделю возросло на тысячу

В Петербурге с начала года к помощи медиков после укуса клещей были вынуждены прибегнуть уже 2,3 тысячи горожан. 622 из них — дети.

Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, за неделю с 13 по 19 мая пострадали 1007 человек. Несовершеннолетние пациенты составили 234 человека от общего числа.

Лидирует по клещам Пушкинский район, где зарегистрировано 40 укусов, еще 20 клещей горожане «нашли» в Курортном, 12 — принесли с прогулки в Колпинском. Случаев заболевания клещевым энцефалитом и другими инфекциями, переносчиками которых являются клещи, в Петербурге не зарегистрировано.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что от клещей страдают не только люди, но и животные.