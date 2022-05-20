До +14 и без осадков будет в Петербурге в пятницу

Пятница, 20 мая, порадует петербуржцев относительным теплом. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», воздух в дневные часы прогреется от +12 до +14 градусов.

Ожидается восточный и северо-восточный умеренный ветер. Существенных осадков не будет. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

В выходные погода в Петербурге будет похожей. И в субботу, и в воскресенье обойдется без осадков. Днем воздух прогреется до +15 градусов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что главный синоптик города назвал связь между холодной погодой и цветением черемухи мифом. Александр Колесов пояснил, что эта примета не находит подтверждения у ученых.