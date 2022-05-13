До +17 обещают в субботу в Ленинградской области

Первый день выходных в Ленинградской области будет теплым. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, температура воздуха местами достигнет +17 градусов.

ри этом в течение дня возможны кратковременные дожди, а западный и северо-западный ветер подучет со скоростью от 6 до 11 метров в секунду. Суббота в регионе обойдется без опасных метеорологических явлений.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что четверг в Северной столице установил рекорд текущего года по осадкам. За день в городе выпало целых 10 миллиметров осадков в виде дождя. На выходных существенных осадков в Петербурге также не ожидается, хотя возможны кратковременные дожди.