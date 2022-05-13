Спасенного от ворон ежа из Московского парка Победы отпустили в лес

В Петербурге спасли от нападения ворон ежа. Птицы отоковали колючего жителя Московского парка Победы, однако его сумел отбить тракторист.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», спасенного зверя накормили паштетом. После этого его отвезли в Ленинградскую область и отпустили на волю в лесу. На новом месте колючему жителю понравилось. Он принялся с интересом изучать территорию.

Специалисты напомнили петербуржцам, что спасение обнаруженного дикого животного лучше доверить профессионалам. Доказывать ему помощь своими силами может быть опасно. Горожан попросили в таких ситуациях звонить в мобильную экологическую дежурную службу.