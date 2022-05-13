«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Петербурге из-за ветра

В пятницу, 13 мая, в Петербурге объявлен второй «желтый» уровень погодной опасности. Как сообщили в пресс-службе администрации города, он будет действовать с 9:00 до 21:00 13 мая.

Причиной повышенной погодной опасности стало усиление ветра. По прогнозам синоптиков, скорость его порывов может достигать 15 метров в секунду.

Петербуржцев попросили проявляться особую осторожность при перемещениях по городу. Водителей просят по возможности отказаться о поездок на личном автотранспорте.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в дневные часы пятницы в городе ожидается до +15 градусов и обойдется без существенных осадков.