С 1 сентября 2022 г. вступают в силу новые ветеринарные правила осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов артрит-энцефалита коз.

Артрит-энцефалит коз (АЭК) – комплекс симптомов, характеризующийся развитием демиелинизирующего энцефалита, прогрессирующего артрита и интерстициальной пневмонии. Вирус относится к семейству Retroviridae и сходен с вирусом Висна-маеди овец. Болезнь широко поражает козлят в возрасте 1-5 месяцев, проявляется атаксией, гиперстезией, лихорадкой, прогрессирующими парезами конечностей, перерастающими в паралич. АЭК передаётся с молоком не только козлятам, но и ягнятам.

Согласно проекту новых правил, лабораторные исследования проб должны проводиться с использованием следующих методов: выявление генетического материала возбудителя методом полимеразной цепной реакции; выявление антител к возбудителю методом иммуноферментного анализа (далее – ИФА) и (или) в реакции диффузионной преципитации (далее – РДП). Диагноз на артрит-энцефалит коз считается установленным в одном из следующих случаев - выявлен генетический материал возбудителя, выявлены антитела к возбудителю в РДП. При выявлении в пробах сыворотки крови антител к возбудителю методом ИФА проводится исследование данных проб в РДП.

С целью внедрения тест-системы для выявления сывороточных антител к лентивирусу мелких жвачных животных (висна-маеди и артрита-энцефалита коз) непрямым иммуноферментным методом анализа, в деятельности ИЦ проведена процедура верификации шифрованных образцов сыворотки крови коз.

Постановка иммуноферментного анализа в условиях и с помощью оборудования Испытательного центра ФГБУ «Ленинградская МВЛ» позволила получить достоверные результаты испытания шифрованных проб. Все характеристики методики соответствуют установленным критериям нормативно-технической документациии. Данная методика может быть использована в диагностической лаборатории ИЦ ФГБУ «Ленинградская МВЛ» для выявления специфических антител к лентивирусу мелких жвачных животных (висна-маеди и артрита-энцефалита коз) в образцах сывороток, полученных от овец и коз непрямым иммуноферментным методом. Результаты освоения методики внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста».

Не дожидаясь вступления в силу новых ветеринарных правил, согласно которым исследования на артрит-энцефалит станут обязательными, владельцы животных могут уже сейчас исследовать пробы сыворотки крови на наличие антител к возбудителю артрит-энцефалита в диагностической лаборатории ИЦ ФГБУ «Ленинградская МВЛ» с целю доказательства отсутствия циркуляции возбудителя АЭК в хозяйстве.