До +14 с кратковременными дождями будет в Петербурге в четверг

В четверг, 12 мая, в Петербурге ожидается теплая погода. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», после ночных +7...+9 градусов температура в дневные часы составит от +12 до +14 градусов.

Атмосфеорное давление в течение дня будет постепенно понижаться. Будет облачно, возможны кратковременные дожди. Юго-западный и западный ветер подует умеренно. Похожая погода ожидает петербуржцев и в пятницу, 13 мая. Днем будет чуть тепелее — воздух может прогреться до +15 градусов.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что главный синоптик города спрогнозировал холодное продолжение мая. В городе снова похолодает в начале следующей недели.