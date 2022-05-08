Нерпы Крошик и Шлиссик подготовились к лету

У нерп Крошика и Шлиссика из Центра изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино закончился период жежегодной линьки. Как рассказали в Фонде друзей балтийской нерпы, Крошик превратился в жгучего брюнета и обновил усы, которые у него пока еще короткие.

Шлиссик, по словам зоозащитников, снова пытается притвориться балтийской нерпы. По их предположению, тюлень таким способом пытается добиться дополнительных симпатий и нежностей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что нерпы в Петербурге и Ленинградской области стали меньше конфликтовать с рыбаками из-за улова. Ластоногие не доставляют особых трудностей местным рыболовам.