Лоси мигрируют по дорогам Петербурга и Ленобласти

В Петербурге и Ленинградской обасти идет весенняя миграция лосей. Об этом автомобилистов предупредили в пресс-службе городского комитета по природопользованию.

В этот период лоси совершают длительные переходы и часто выбегают на дороги, где могут стать жертвами ДТП.Нередко животных наблюдают даже в районах с плотной городской застройкой. Специалисты призвали горожан не приближаться к лосям. Если животное заметили возле дороги, важно остановиться и дать ему перейти, после этого можно продолжать движение, но лишь на низкой скорости.

Напомнили в комитете и о знаках «Дикие животные». Ими обозначают участки дорог, где лосей видят чаще всего.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Кронштадте заметили чайку с кольцом на лапе.