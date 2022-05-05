9 мая в Петербурге будет прохладным

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какой будет погода в городе в День Победы. В своем Telegram-канале он отметил, что скоро в Северную столицу придет долгожданное тепло. Дневная температура воздуха может достичь +20 градусов. Но только в на два дня.

Ко Дню Победы Петербург окажется в тылу очередного циклона. Поэтому в праздничный день температура воздуха составит от +10 до +12 градусов. Впрочем, уже 10 мая в Петербурге снова начнет теплеть. Поэтому в целом вторые праздничные майские выхощдные в городе будут существенно теплее, чем первые.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в четверг, 5 мая, в Петербурге будет теплее, чем накануне. Воздух прогреется до +11 градусов.