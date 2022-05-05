Чайку с кольцом на лапе заметили в Кронштадте

Окольцованная озерная чайка замечена в Кронштадте. На лапе птицы видно арко-желтое кольцо.

Как сообщается в группе «Птицы Спб и россии» в социальной сети «ВКонтакте», кольцо на лапе означает, что за птицей ведут наблюдение. Теперь участники пытаются выяснить, где же окольцевали чайку.

Наиболее вероятным предположением называют польский Граньск. Уточняется, что на кольце можно рассмотреть адрес сайта с доменным именем этой страны. Впрочем, делают такие кольца и в Петербурге. Кольцевание птиц широко распространено в европейских странах.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Приморском районе Петербурге заметили остановившихся на отдых редких тундровых лебедей, которые каждую весну летят в Нарьян-Мар.