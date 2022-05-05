В Муринском парке нашли скелет человека

Вечером среды, 4 мая, в полицию позвонила женщина, которая рассказала о найденном в Муринском парке человееческом скелете. Страшную находку прохожая сделала на участке парка между Муринским ручьем и Северным проспектом.

Как стало известно «Санкт-Петербург.ру», приехавшие на вызов сотрудники полиции подтвердили, что женщина увидела человечесике останки. Пол и возраст погибшего установить по ним не представилось возможным. Останки направили в морг для определения причины смерти. Также для изучения изяли одежду погибшего.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на Ленинском проспекте нашли труп бездомного в подвале жилого дома. Эксперты не обнаружили на теле признаков насильственной смерти.