Потепление до +11 обещают петербуржцам в четверг

В четверг, 5 мая, в Петербурге начнет постепенно теплеть. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», после ночных от 0 до +2 градусов в дневное время столбики термометров достигнут отметок от +10 до +12 градусов.

Ожидается переменная облачность и обойдется без осадков. Ветер юго-западного и западного направлений будет дуть умеренно. Атмосферное давление ночью повышалось, в дневные часы оно изменится мало.

В пятницу тенденция на потепление сохранится. Синоптики обещают, что термометры покажут целых +17 градусов. Теплом петербуржцев порадует и суббота.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, где в городе можно найти оборудованные площадки для приготовления шашлыка.