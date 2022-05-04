В начале мая с петербургских улиц убрали более 2 тысяч тонн грязи

В Петербурге на мытьё дорог израсходавно свыше 31 тысячи кубометров воды. В городе завершается весенняя очистка улиц от грязи.

В комитете по благоустройству уточнили, что уборка велась в течение всего апреля. За это время было использовано свыше 3 тысяч литров специального шампуня для мытья улиц. Последний не наносит врея ни людям, ни животным, ни окружающей среде.

В настоящее время улицы Петербурга моют и подметают в рабочем режиме. Улучшившаяся погода позволила специалистам активнее заняться работами по озеленению города.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в субботнике на улицах города приняли участие 157 тысяч петербуржцев.